Сборная России в стартовом матче на молодежном чемпионате мира-2021 по хоккею играет с командой США. Встреча в Эдмонтоне в субботу, 26 декабря, начинается в 5.30 по московскому времени.

Матч Россия — США в прямом эфире можно смотреть на Первом канале. Трансляция доступна на ТВ, а также на сайте (на этой странице) и YouTube-канале.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — США.

Статистика встреч на МЧМ с 1993-го в пользу России с незначительным перевесом — 11 побед и 10 поражений. При этом американцы не уступают в этих встречах пять раз подряд после 2016 года.

В групповом турнире МЧМ-2021 россияне также сыграют с Чехией, Австрией и Швецией. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды этой пятерки, а в другой группе выступают Канада, Финляндия, Швейцария, Словакия и Германия.

Перед МЧМ-2021 сборная России провела в Эдмонтоне один выставочный матч. Команда Игоря Ларионова перед стартом турнира уступила его хозяева, канадцам — 0:1.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.