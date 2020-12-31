Сборные России и Швеции проводят матч группового турнира молодежного чемпионата мира-2021.

Игра в Эдмонтоне (Канаде) на арене Rogers Place начинается утром четверга, 31 декабря, в 5.30 по московскому времени.

Для команды Игоря Ларионова эта встреча станет заключительной на предварительном этапе. Ранее российская молодежка гарантировала себе выход в плей-офф, но неизвестно ее место в группе B и посев перед четвертьфиналом.

Смотреть матч Россия — Швеция в прямое эфире можно на Первом канале. Трансляция доступна на ТВ и онлайн — на сайте (на этой странице) и YouTube-канале.

На тех же ресурсах после игры будет доступна полная видеозапись и видео обзор лучших моментов.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Швеция.

Сборные России и Швеции провели 25 матчей на МЧМ. Историческая статистика: у россиян — 10 побед, у соперника — 14, еще одна встреча завершилась вничью. Предыдущий матч двух команд — полуфинал МЧМ-2020, в котором выиграла команда под руководством Валерия Брагина — 5:4 ОТ.

Россияне на МЧМ-2021 стартовали с победы над США (5:3), затем уступили Чехии (0:2) и обыграли Австрию (7:1). У шведов — две победы над чехами (7:1) и австрийцами (4:0). В ночь с 31 декабря на 1 января по московскому времени скандинавы проведут встречу с американцами.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.

Расклады для сборной России перед плей-офф на данный момент — в этом материале.

https://www.sport-express.ru/hockey/world-u20/reviews/mchm-po-hokkeyu-2021-rasklady-dlya-sbornoy-rossii-s-kem-rossiya-sygraet-v-pley-off-1743251/