Сборные России и Канады встречаются в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.

МЧМ-2021 проходит в Эдмонтоне. Все матчи принимает арена Rogers Place, игры проводят без зрителей из-за коронавирусных ограничений в Канаде.

Матч Канада — Россия начнется ночью во вторник, 5 января, в 2.00 по московскому времени.

Смотреть полуфинал между двумя фаворитами МЧМ-2021 можно на Первом канале. Прямая трансляция доступна в эфире ТВ, онлайн на сайте (на этой странице) и YouTube-канале. Также бесплатно видео трансляцию ведет сайт ФХР (подробности на этой странице).

После матча на тех же ресурсах будет доступна полная запись игры и обзор лучших моментов полуфинала Канада — Россия.

Канадцы стали соперниками сборной России в полуфинале Чемпионата мира по хоккею. Путевку туда наши выиграли у немцев — 2:1. Счёт открыли, играя в меньшинстве. Битву за место в финале покажет Первый канал. Прямой эфир — в 2 часа ночи с 4 на 5 января https://t.co/gmMlFVVmWB — Первый канал Новости (@1tvru_news) January 3, 2021

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Россией и Канадой. Начало — 2.00 (мск) 5 января.

Сборные Канады и России перед МЧМ-2021 сыграли в выставочном матче, победу одержали хозяева турнира — 1:0.

Канадцы и россияне на МЧМ с 1993 года встречались 27 раз (из них 18 — в плей-офф). У россиян — 12 побед, у канадцев — 14, еще один матч завершился вничью (в плей-офф — девять побед против восьми). Разность шайб — 84-104 в пользу североамериканцев.

На МЧМ-2021 Россия стала второй в группе B после игр с США (5:3), Чехией (0:2), Австрией (7:1) и Швецией (4:3 ОТ), Канада — первой в группе A после матчей с Германией (16:2), Словакией (3:1), Швейцарией (10:0) и Финляндией (4:1).

В четвертьфинале Россия прошла Германию (2:1), а Канада обыграла Чехию (3:0).

Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.