Сборная России проводит четвертьфинал молодежного чемпионата мира-2021 против Германии. Игра в Эдмонтоне (Канада) на арене Rogers Place начинается в 20.00 2 января по московскому времени.

Смотреть матч Россия — Германия в прямом эфире можно бесплатно на Первом канале. Трансляция идет на ТВ и онлайн — на сайте (на этой странице) и YouTube-канале.

После игры на тех же ресурсах будет доступна полная видео запись, а также обзор лучших моментов встречи.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Германия.

Россия и Германия ранее играли на МЧМ дважды. Оба раза победили россияне — 7:0 29 декабря 2012 года и 6:1 31 декабря 2019-го.

На МЧМ-2021 команда Игоря Ларионова стала второй в группе B, она провела матчи с США (5:3), Чехией (0:2), Австрией (7:1) и Швецией (4:3 ОТ). Немецкая сборная закончила предварительный раунд на третьем месте группы A, проиграв Финляндии (3:5) и Канаде (2:16) и победив Словакию (4:3 ОТ) и Швейцарию (5:4).

Все расклады на плей-офф молодежного чемпионата мира-2021 — в одном материале. Календарь матчей, расписание и пары четвертьфиналистов, результаты игр группового турнира и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.