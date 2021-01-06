Сборные России и Финляндии встречаются в игре за бронзу молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне (Канада).

Матч за 3-е место МЧМ-2021 на арене Rogers Place начинается в 1.30 6 января по московскому времени.

Смотреть трансляцию игры Финляндия — Россия можно на Первом канале — в прямом эфире на ТВ и онлайн, на сайте (на этой странице) и YouTube-канале (есть региональные ограничения).

Также видео бесплатно доступно на сайте Федерации хоккея России (подробности о трансляции на этой странице).

После матча на этих ресурсах появится полная запись игры и обзор лучших моментов.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Россия.

На МЧМ-2021 в Эдмонтоне российская молодежка стала второй в группе B после матчей с США (5:3), Чехией (0:2), Австрией (7:1) и Швецией (4:3 ОТ). В четвертьфинале команда Игоря Ларионова прошла Германию (2:1), а в полуфинале накануне крупно проиграла Канаде (0:5).

На 10 последних чемпионатах Россия лишь раз не завоевывала медали — в 2018 году, когда в четвертьфинале уступила США. После золота-2011 у сборной — четыре серебра и четыре бронзы.

Сборная Финляндии на МЧМ-2021 стала второй в группе A после игр с Германией (5:3), Швейцарией (4:1), Словакией (6:0) и Канадой (1:4). В четвертьфинале Суоми прошли Швецию (3:2), а в полуфинале вчера уступили США (3:4).

На 10 последних чемпионатах финны трижды завоевали золото (2014, 2016 и 2019) и не выигрывали другие медали, дважды став четвертыми (2012 и 2020).

В финале МЧМ-2021 встречаются Канада и США. Главный матч турнира в Эдмонтоне начнется в 5.30 6 января по московскому времени.

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