Сборные России и Чехии проводят матч на молодежном чемпионате мира-2021 утром понедельника, 28 декабря, по московскому времени.

Игру Чехия — Россия в прямом эфире можно смотреть на Первом канале. Также трансляция встречи доступна онлайн на сайте (на этой странице) и YouTube-канале. Начало — 5.30 (мск) 28 декабря.

После матча на тех же ресурсах будет доступна полная видео запись и обзор лучших моментов игры.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча России и Чехии.

МЧМ-2021 принимает арена Rogers Place в Эдмонтоне (Канада). Игры проходят без зрителей из-за коронавирусных ограничений.

На турнире в Эдмонтоне (Канада) россияне стартовали с победы над США (5:3) 26 декабря, а чехи накануне крупно проиграли Швеции (1:7).

Россия и Чехия играли на МЧМ 21 раз. У россиян — 15 побед, 5 поражений и еще одна ничья, разница шайб — 76-42.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.