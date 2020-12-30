Сборная России и Австрии проводят матч на молодежном чемпионате мира-2021 утром среды, 30 декабря, по московскому времени.

Игру Австрия — Россия в прямом эфире можно смотреть на Первом канале. Также трансляция встречи доступна онлайн на сайте (на этой странице) и YouTube-канале. Начало — 5.30 (мск) 30 декабря.

После матча на тех же ресурсах будет доступна полная видео запись и обзор лучших моментов игры.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча России и Австрии.

МЧМ-2021 принимает арена Rogers Place в Эдмонтоне (Канада). Игры проходят без зрителей из-за коронавирусных ограничений.

Россияне стартовали с победы над США (5:3), после чего проиграли Чехии (0:2). Австрия потерпела два сухих поражения — от США (0:11) и Швеции (0:4).

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021. Все расклады перед плей-офф на данный момент — в материале на этой странице.