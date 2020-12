СМИ узнали правила приезда сборных на МЧМ-2021

Журналист Скотт Уиллер в Twitter опубликовал правила для приезда сборных на МЧМ-2021 в Канаде.

По его данным, все сборные должны прибыть в Эдмонтон, где пройдет турнир, до 13 декабря, и у каждого из представителей команды на руках должно быть три отрицательных теста на коронавирус, которые были сданы за неделю до вылета.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января.

A reminder on protocol: The non-Canadian teams are flying by charter to enter the bubble in Edmonton on Dec. 13. Players must be together a week before the bubble (tomorrow) and have three negative tests before boarding the charter. Any positive test this week means you're out.