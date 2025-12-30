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Сборная США обыграла Словакию в матче молодежного чемпионата мира

Павел Лопатко

Сборная США победила команду Словакии в матче группового турнира чемпионата мира — 6:5.

За американскую команду забили Эй Джей Спелласи, Брендан Макморроу, Райкер Ли, Джеймс Хэгенс (дубль) и Уилл Целлерс.

У словаков заброшенные шайбы на счету Тобиаса Питки, Томаша Чренко (дубль), Адама Белуско и Михала Шврчека.

Сборная США в трех матчах набрала девять очков и занимает второе место в таблице группы А. У словаков три очка после трех встреч и третье место.

В следующем матче американцы сыграют со сборной Швеции 1 января. Сборная Словакии 31 декабря встретится с командой Швейцарии.

Молодежный чемпионат мира. Группа A
30 декабря, 02:00. Grand Casino Arena (Сент-Пол)
Словакия U20
США U20

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