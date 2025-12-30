Сборная США обыграла Словакию в матче молодежного чемпионата мира

Сборная США победила команду Словакии в матче группового турнира чемпионата мира — 6:5.

За американскую команду забили Эй Джей Спелласи, Брендан Макморроу, Райкер Ли, Джеймс Хэгенс (дубль) и Уилл Целлерс.

У словаков заброшенные шайбы на счету Тобиаса Питки, Томаша Чренко (дубль), Адама Белуско и Михала Шврчека.

Сборная США в трех матчах набрала девять очков и занимает второе место в таблице группы А. У словаков три очка после трех встреч и третье место.

В следующем матче американцы сыграют со сборной Швеции 1 января. Сборная Словакии 31 декабря встретится с командой Швейцарии.