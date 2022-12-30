Словакия выиграла у Латвии в матче группы B МЧМ-2023

30 декабря в Монктоне (Канада) сборная Словакии одержала победу над сборной Латвии (3:0) в матче группы B молодежного чемпионата мира-2023 по хоккею.

В составе словаков голы забили Алекс Черник, Шимон Немец и Филип Мешар.

После трех матчей Словакия (6 очков) занимает третье место в турнирной таблице группы B МЧМ-2023. Латвия — пятая с одним баллом.

Хоккей. Молодежный чемпионат мира

Группа B

Словакия U20 — Латвия U20 — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Черник — 2 (бол., Репчик, Дворски), 17:52 — 1:0. Л. Немец — 2 (Мешар, Л. Немец), 49:03 — 2:0. Мешар — 2 (п.в.), 57:03 — 3:0.

Вратари: Гайян — Берзиньш (56:00 — 57:03).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (8+6+13) — 28 (4+16+8).

Судьи: Еркович, Харнебринг.

30 декабря. Монктон. Avenir Centre.