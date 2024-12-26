Швеция победила Словакию в матче открытия МЧМ

Сборная Швеции обыграла Словакию в первом матче молодежного чемпионата мира-2025 — 5:2.

У шведов хет-трик сделал 19-летний форвард Аксель Сандин-Пелликка, также на его счету ассист. Еще по шайбе забросили Линус Эрикссон и Расмус Бергквист.

За Словакию голами отличились Далибор Дворски и Даниэль Йенчко.

Швеция возглавила турнирную таблицу группы В с 3 очками.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Словакия U20 — Швеция U20 — 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Голы: Дворски — 1 (Хромяк, Штрбак), 11:53 — 1:0. Бергквист — 1 (Сандин Пелликка, Гранберг), 23:41 — 1:1. Сандин Пелликка — 1 (бол., Унгер Серум, Вилландер), 37:43 — 1:2. Сандин Пелликка — 2 (Унгер Серум, Нильссон), 43:58 — 1:3. Сандин Пелликка — 3 (Стенберг, Эдстрем), 54:01 — 1:4. Эрикссон — 1 (Гранберг, Хедквист), 55:29 — 1:5. Енско — 1 (бол., Пекарчик, Штрбак), 58:35 — 2:5.

Вратари: Урбан — Телин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 17 (5+3+9) — 34 (9+13+12).

Судьи: Кэмпбелл, Лангин.

26 декабря. Оттава. TD Place Arena.