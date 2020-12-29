Сборная Германии победила Словакию в овертайме на МЧМ-2021

Сборная Германии обыграла команду Словакии со счетом 4:3 в овертайме матча группового турнира молодежного чемпионата мира-2021. Для немцев эта победа стала первой в текущем турнире, команда набрала 2 очка, у словаков — 4 балла в трех встречах.

В составе победителей 3 (2+1) очка набрал капитан и главная звезда форвард Тим Штюцле, победную шайбу в овертайме забросил Марио Циммерманн. У словаков дубль на счету Михала Мразика.

Молодежный чемпионат мира

Группа А

Словакия U20 — Германия U20 — 3:4 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Штюцле — 2 (Элиас, Гнип), 5:39 — 0:1. Мразик — 1 (мен., Гольян), 10:07 — 1:1. Миклуха — 1 (Коленич, Элиаш), 23:10 — 2:1. Штюцле — 3 (бол., Гнип, Бугль), 28:13 — 2:2. Мразик — 2 (бол., Немец, Еллуш), 34:41 — 3:2. Элиас — 3 (бол., Гнип, Петерка), 39:14 — 3:3. Циммерман — 1 (бол., Петерка, Штюцле), 64:01 — 3:4. Вратари: Латкоцы — Бугль. Штраф: 14 — 6. Броски: 25 (7+10+8+0) — 32 (8+12+7+5). Судьи: Меннити, Роэланд. 29 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».