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Скотт Салмонд разочарован отменой МЧМ

04:01
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Вице-президент по хоккейным операциям и сборным командам Федерации хоккея Канады Скотт Салмонд прокомментировал отмену молодежного чемпионата мира из-за коронавируса.

«Сегодняшние новости разрушительны для игроков, тренеров и персонала сборной Канады. С того момента, как наша команда приехала, мы осторожно подходили к ситуации, чтобы гарантировать, что сможем прибыть в Эдмонтон здоровыми и имеющими право участвовать в турнире, но мы понимаем, насколько сложно поддерживать безопасную среду с учетом пандемии Covid-19.

Наша команда много работала и приносила жертвы, чтобы получить возможность провести молодежный чемпионат мира и потенциально иметь возможность сыграть за золотые медали на домашнем льду перед нашими болельщиками. Мы разделяем разочарование с нашими болельщиками, другими девятью соревнующимися командами, персоналом мероприятия и волонтерами. От имени всей нашей команды мы хотим выразить нашу признательность ИИХФ и местному оргкомитету за их время и усилия при планировании чемпионата мира", — цитирует пресс-служба организации Салмонда.

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен