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Швейцария выиграла у Казахстана в матче МЧМ-2020

19:32
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Сборная Казахстана проиграла Швейцарии (3:5) в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2020.

27 декабря Казахстан сыграет со Словакией. 28 декабря Швейцария встретится с Швецией.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Швейцария U20 — Казахстан U20 — 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

Голы: Вербун — 1, 2:49 — 1:0. Мусоров — 1 (Бойко), 15:10 — 1:1. Гербер — 1 (бол., Эбишер), 18:51 — 2:1. Демин — 1 (Бондаренко), 24:54 — 2:2. Зальцгебер — 1, 30:37 — 3:2. Мусоров — 2, 35:39 — 3:3. Веттер — 1 (Эбишер, Сопа), 48:55 — 4:3. Вербун — 2, 53:54 — 5:3.

Вратари: Холленштайн — Нурек.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 34 (13+13+8) — 19 (4+7+8).

Судьи: Викман, Гейдук.

26 декабря. Тршинец. Werk Arena.

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