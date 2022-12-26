Швейцария в овертайме победила Финляндию в стартовом матче МЧМ-2023

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В стартовом матче молодежного чемпионата мира-2023 сборной Швейцарии переиграла команду Финляндии. Швейцарцы выиграли в овертайме со счетом 3:2.

Автором победной шайбы стал нападающий Аттилио Бьяска.

Также в группе B выступают сборные Словакии, Латвии и США.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Финляндия U20 — Швейцария U20 — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: К. Капанен — 1 (Вяйсянен, Пяйвяринта), 22:24 — 1:0. Каноника — 1 (Тайбель), 32:54 — 1:1. Джабола Прада — 1, 44:43 — 1:2. Вяйсянен — 1 (Пяйвяринта, Эрвасти), 48:09 — 2:2. Бьяска — 1 (Биксель), 60:41 — 2:3.

Вратари: Коскенвуо — Паше.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 16 (4+5+7+0) — 27 (6+10+9+2).

Судьи: Магнуссон, Шлиттенхардт.

26 декабря. Монктон. Avenir Centre.