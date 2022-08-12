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Сегодня, 07:36

США разгромили Швейцарию. Американцы выиграли первые два матча МЧМ-2022 с общей разницей шайб 12-2

США разгромили Швейцарию на молодежном чемпионате мира-2022
Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная США выиграла у Швейцарии (7:1) в матче молодежного чемпионата мира — 7:1. В составе американцев тремя голевыми передачами отметился защитник Люк Хьюз.

США одержали две победы в двух матчах и лидируют в группе B. Швейцарцы занимают последнюю строчку с двумя поражениями.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Швейцария U20 — США U20 — 1:7 (0:0, 1:5, 0:2)

Голы: Мазур — 1 (бол., Самоскевич, Бордело), 25:54 — 0:1. Анри — 1 (Бьяска, Дзанетти), 28:25 — 1:1. Фэйбер — 1 (Бордело, Хьюз), 31:29 — 1:2. Мазур — 2 (Мазур, Фэйбер, Слаггерт), 33:22 — 1:3. Слаггерт — 2 (Кайсер, Мазур), 37:16 — 1:4. Коронато — 1 (Хьюз, Сэведж), 39:24 — 1:5. Бордело — 1 (бол., Хьюз, Самоскевич), 41:57 — 1:6. Дюран — 2 (Кули), 55:23 — 1:7.

Вратари: Паше (Патенод, 40:00) — Мбереко.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (7+7+10) — 39 (8+22+9).

Судьи: Блоски, Хунниус.

12 августа. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
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