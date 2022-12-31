Швейцария по буллитам переиграла Словакию

Сборная Швейцарии выиграла у Словакии в матче молодежного чемпионата мира — 4:3 Б. Победный буллит на счету 18-летнего защитника Родвина Дионисио.

Швейцарцы одержали третью победу и занимают с 6 очками четвертое место в группе B. Словаки с 7-ю очками идут вторыми. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Швейцария U20 — Словакия U20 — 4:3 Б (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Сикора — 1 (Бечар, Натны), 4:11 — 0:1. Райхле — 1 (Тайбель, Штройле), 21:07 — 1:1. Петровски — 1 (Л. Немец, Мешар), 37:20 — 1:2. Петровски — 2 (Мешар, Л. Немец), 38:09 — 1:3. Рамель — 1 (Райхле, Мюллер), 42:20 — 2:3. Каноника — 2 (бол., Бьяска, Робен), 48:40 — 3:3.

Победный буллит: Дионисио.

Вратари: Паше — Гайян.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 35 (10+12+9+4) — 32 (10+8+12+2).

Судьи: Иверт, Хэмилтон.

31 декабря. Монктон. Avenir Centre.