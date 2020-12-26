Словакия обыграла Швейцарию на МЧМ
Сборная Словакии выиграла у Швейцарии в матче групповой стадии молодежного чемпионата мира (1:0). Единственную шайбу забросил Роман Фаит.
Молодежный чемпионат мира
Группа A
Швейцария U20 — Словакия U20 — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Файт — 1 (Немец, Мразик), 54:17 — 0:1.
Вратари: Фаттон (58:40) — Латкоцы.
Штраф: 12 — 18.
Броски: 28 (5+10+13) — 32 (12+9+11).
Судьи: Лоуренс, Сэндлак.
25 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.
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