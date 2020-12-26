Словакия обыграла Швейцарию на МЧМ

Сборная Словакии выиграла у Швейцарии в матче групповой стадии молодежного чемпионата мира (1:0). Единственную шайбу забросил Роман Фаит.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Швейцария U20 — Словакия U20 — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Файт — 1 (Немец, Мразик), 54:17 — 0:1.

Вратари: Фаттон (58:40) — Латкоцы.

Штраф: 12 — 18.

Броски: 28 (5+10+13) — 32 (12+9+11).

Судьи: Лоуренс, Сэндлак.

25 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

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