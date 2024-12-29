Швеция обыграла Швейцарию на молодежном чемпионате мира в матче с 12 голами

Сборная Швеции победила Швейцарию в матче группы B на молодежном чемпионате мира-2025 — 7:5.

По три очка у шведов набрали Том Вилландер (2+1), Аксель Сандин-Пелликка (1+2) и Феликс Унгер Серум (0+3). Еще по одной шайбе забросили Зеб Форсфьелль, Отто Стенберг, Давид Гранберг и Виктор Эклунд.

У проигравших отличились Кимо Грубер (дубль), Лео Брайяр (дубль) и Андро Кадерли.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Швейцария U20 — Швеция U20 — 5:7 (1:3, 0:3, 4:1)