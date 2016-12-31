Швейцария по буллитам обыграла Данию и вышла в плей-офф молодежного ЧМ

Сборная Швейцарии по буллитам обыграла команду Дании в матче группового турнира молодежного чемпионата мира - 5:4. Победу швейцарцам принес бросок Марко Миранды.

Швейцария набрала 4 очка и обеспечила себе место в плей-офф. Дания (6 очков) также гарантировала себе место в четвертьфинале.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Швейцария - Дания - 5:4 Б (1:3, 2:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Труэ - 1 (Гатц Нильсен), 0:20 - 0:1. Бликфельд - 3 (Краг-Кристенсен, Гатц Нильсен), 3:45 - 0:2. Андерсен - 1 (бол., Фром, Вайхель), 13:40 - 0:3. Хишир - 2 (Риат, Зигенталер), 17:56 - 1:3. Фром - 2 (Труэ, М. Рендбьерг), 20:28 - 1:4. Зендер - 1 (Вебер, Гросс), 26:29 - 2:4. Эггенбергер - 1 (Прассль, Миранда), 32:26 - 3:4. Зендер - 2 (Ин-Албон, Зигенталер), 43:35 - 4:4.

Победный буллит: Миранда.

Вратари: ван Поттельберге - Крог.

Штраф: 6 - 20.

Броски: 52 (18+14+16+4) - 22 (8+9+3+2).

Судьи: Берчелл, Кубуш.

31 декабря. Монреаль. Centre Bell.