Германия обыграла Швейцарию и вышла в плей-офф МЧМ-2021, швейцарцы заняли последнее место в группе
04:37
Сборная Германии в матче группового турнира МЧМ-2021 обыграла Швейцарию со счетом 5:4.
В составе немецкой команды хет-трик оформил Джон-Джейсон Петерка, дубль на счету Тима Штюцле, который недавно подписал контракт с «Оттавой». Швейцарцы ответили голами Ноа Делемонта, Ронни Далера, Ноа Мейера и Симона Кнака.
После этого матча Швейцария потеряла шансы выйти в плей-офф турнира, Германия с 5 очками — на третьей строчке и гарантировала выход в 1/4 финала.
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