Германия обыграла Швейцарию и вышла в плей-офф МЧМ-2021, швейцарцы заняли последнее место в группе

Сборная Германии в матче группового турнира МЧМ-2021 обыграла Швейцарию со счетом 5:4.

В составе немецкой команды хет-трик оформил Джон-Джейсон Петерка, дубль на счету Тима Штюцле, который недавно подписал контракт с «Оттавой». Швейцарцы ответили голами Ноа Делемонта, Ронни Далера, Ноа Мейера и Симона Кнака.

После этого матча Швейцария потеряла шансы выйти в плей-офф турнира, Германия с 5 очками — на третьей строчке и гарантировала выход в 1/4 финала.