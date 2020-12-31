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Германия обыграла Швейцарию и вышла в плей-офф МЧМ-2021, швейцарцы заняли последнее место в группе

04:37

Сборная Германии в матче группового турнира МЧМ-2021 обыграла Швейцарию со счетом 5:4.

В составе немецкой команды хет-трик оформил Джон-Джейсон Петерка, дубль на счету Тима Штюцле, который недавно подписал контракт с «Оттавой». Швейцарцы ответили голами Ноа Делемонта, Ронни Далера, Ноа Мейера и Симона Кнака.

После этого матча Швейцария потеряла шансы выйти в плей-офф турнира, Германия с 5 очками — на третьей строчке и гарантировала выход в 1/4 финала.

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