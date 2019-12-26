Швеция в овертайме обыграла Финляндию на МЧМ

Сборная Швеции в матче группового турнира молодежного чемпионата мира в овертайме обыграла Финляндию со счетом 3:2.

В другом матче группы Швейцария обыграла Казахстан (5:3).

В следующем матче шведы встретятся 28 декабря со Швейцарией, финны в этот же день сыграют со Словакией.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Швеция U20 — Финляндия U20 — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Пуйстола — 1 (Хонка, Танус), 16:21 — 0:1. Хегландер — 1 (Фагемо), 21:05 — 1:1. Танус — 1 (Пуйстола), 33:35 — 1:2. Фагемо — 1 (Хегландер), 54:51 — 2:2. Хольц — 1 (бол., Берггрен), 64:55 — 3:2.

Вратари: Альнефельт — Аннунен.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 48 (15+16+12+5) — 25 (8+8+7+2).

Судьи: Кэмпбелл, Морозов.

26 декабря. Тршинец. Werk Arena.