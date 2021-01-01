США одержали победу над Швецией на МЧМ

Сборная США выиграла у команды Швеции в матче молодежного чемпионата мира (4:0). Заброшенными шайбами отметились Дрю Хеллесон, Тревор Зеграс, Райан Джонсон, Алекс Тюркотт.

Американцы заняли первое место в группе B, опередив команду России, а шведы — 3-е.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Швеция U20 — США U20 — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Голы: Хеллесон — 2 (Фариначчи, Бринк), 1:09 — 0:1. Зеграс — 6 (Фэйбер), 3:58 — 0:2. Джонсон — 1 (Зеграс, Тюркотт), 22:00 — 0:3. Тюркотт — 1 (Калиев, Зеграс), 23:55 — 0:4.

Нереализованный буллит: Седерстрем (Швеция U20), 23:34 (Вратарь).

Вратари: Альнефельт (Валлстедт, 23:55) — Найт.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (9+13+5) — 37 (15+11+11).

Судьи: Гуен, Стюарт.

1 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр группового турнира и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.