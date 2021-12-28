Сборная Швеции обыграла Словакию на МЧМ-2022

Молодежная сборная Швеции в матче группового этапа МЧМ-2022 обыграла Словакию со счетом 3:0.

Отличились Теодор Нидербах, Альберт Шеберг и Даниэль Льюнгман.

После этого матча Швеция с 6 очками расположилась на первом месте в группе B, Словакия не набрала очков в двух матчах турнира.