МЧМ по хоккею 2022
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Сборная Швеции обыграла Словакию на МЧМ-2022

07:58

Молодежная сборная Швеции в матче группового этапа МЧМ-2022 обыграла Словакию со счетом 3:0.

Отличились Теодор Нидербах, Альберт Шеберг и Даниэль Льюнгман.

После этого матча Швеция с 6 очками расположилась на первом месте в группе B, Словакия не набрала очков в двух матчах турнира.

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Сергей Разин все материалы автора

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