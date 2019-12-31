Швеция разгромила Словакию и заняла первое место в группе

Сборная Швеции на молодежном чемпионате мира обыграла Словакию со счетом 6:2.

Дубль у шведов оформил Александер Хольтц. Шведская команда с 11 очками заняла первое место в группе A, словаки с 3 баллами расположились на четвертом месте. Обе команды вышли в плей-офф турнира.

В случае, если сборная России займет четвертое место в группе B, то их соперником станет Швеция.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Швеция U20 — Словакия U20 — 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

Голы: Хольц — 2 (Седерстрем, Раймонд), 8:59 — 1:0. Эрикссон — 1 (Хенрикссон, Бек), 9:14 — 2:0. Броберг — 1 (мен., Нессен), 13:16 — 3:0. Бек — 1 (Гиннинг, Берггрен), 25:08 — 4:0. Хольц — 3 (бол., Седерстрем, Берггрен), 36:09 — 5:0. Ковачик — 1 (бол., Окульяр, Стаха), 45:17 — 5:1. Джуган — 4 (Фашко-Рудаш), 58:03 — 5:2. Фагемо — 6 (бол., Хегландер, Лундквист), 59:44 — 6:2.

Вратари: Альнефельт — Главай.

Штраф: 14 — 20.

Броски: 42 (14+13+15) — 18 (4+2+12).

Судьи: Лоуренс, Шрадер.

31 декабря. Тршинец. Werk Arena.