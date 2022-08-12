Швеция разгромила Австрию на молодежном чемпионате мира

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Швеция разгромила Австрию на групповом этапе молодежного чемпионата мира. Шведы выиграли со счетом 6:0.

Дубль оформил нападающий Эмиль Андре. Также на его счету голевая передача.

По дав очка заработали Оскар Олауссон, Исак Росен и Фабиан Люссель.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Австрия U20 — Швеция U20 — 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Голы: Эдвинссон — 1 (Олауссон), 12:57 — 0:1. Росен — 2 (бол., Люссель, Гранс), 20:59 — 0:2. Андре — 1 (Росен), 34:35 — 0:3. Андре — 2 (бол., Леккеримяки, Олауссон), 35:30 — 0:4. Люссель — 1 (бол., Стаккестад, Эхгрен), 49:07 — 0:5. Нидербах — 1 (Олауссон, Андре), 59:34 — 0:6.

Нереализованный буллит: Люссель (Швеция U20), 48:33 (Вратарь).

Вратари: Вранешиц — Кланг.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 14 (3+6+5) — 41 (21+10+10).

Судьи: Брандер, Хольм.

12 августа. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».