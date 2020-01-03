Швеция победила Чехию и в полуфинале МЧМ-2020 сыграет с Россией

Сборная Швеции стала последним полуфиналистом молодежного чемпионата мира-2020. В четвертьфинале шведы обыграли с крупным счетом хозяев турнира — Чехию — 5:0. Дубль оформил нападающий Нильс Хегландер, а дважды ему ассистировал Самуэль Фагемо. Они набрали по 9 очков на турнире и делят первое место в списке лучших бомбардиров с канадцем Бареттом Хейтоном и американцем Тревором Зеграсом.

Теперь в полуфинале шведы встретятся с командой России. Игра состоится 4 января.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

Швеция U20 — Чехия U20 — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы: Хегландер — 4 (бол., Фагемо, Сандин), 13:08 — 1:0. Х. Густафссон — 1 (мен.), 15:09 — 2:0. Хегландер — 5 (Сандин, Фагемо), 20:45 — 3:0. Седерстрем — 1 (буллит), 44:04 — 4:0. Д. Густафссон — 1 (бол., Хегландер, Лундквист), 50:44 — 5:0.

Вратари: Альнефельт — Достал.

Штраф: 2 — 35.

Броски: 37 (16+11+10) — 23 (8+11+4).

Судьи: Лоуренс, Морозов.

2 января. Острава. Ostravar Arena.