Швеция определилась с составом на матч МЧМ-2022 против России

Сборная Швеции назвала состав на матч группового этапа молодежного чемпионата мира против России. Место в воротах займет голкипер Йеспер Валльстедт.

Ранее стал известен состав и сборной России на первый матч на турнире.

Lines for Russia vs. Sweden. Puck drop at 4:30 PM ET. #WorldJuniors pic.twitter.com/gRsD4nqSHw — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) December 26, 2021

Следить за матчем Россия — Швеция можно будет в онлайн-трансляции «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале.