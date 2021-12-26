Швеция определилась с составом на матч МЧМ-2022 против России
23:24
Сборная Швеции назвала состав на матч группового этапа молодежного чемпионата мира против России. Место в воротах займет голкипер Йеспер Валльстедт.
Ранее стал известен состав и сборной России на первый матч на турнире.
Следить за матчем Россия — Швеция можно будет в онлайн-трансляции «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале.
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