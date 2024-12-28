Сборная Швеции разгромила Казахстан на МЧМ-2025, пропустив одну шайбу

Сборная Швеции в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2025 обыграла Казахстан со счетом 8:1.

В составе шведов 4 (2+2) очка набрал Антон Вальберг, у казахстанской команды отличился Артур Гросс.

После этого матча Швеция с 6 очками в двух играх занимает первое место в группе B, Казахстан без очков — на последней строчке.

В следующем матче сборная Швеции 29 декабря сыграет со Швейцарией, Казахстан 28 декабря встретится с Чехией.