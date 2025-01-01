Швеция обыграла Чехию и с первого места вышла в плей-офф МЧМ
Сборная Швеции выиграла у команды Чехии в матче групповой стадии молодежного чемпионата мира — 4:2.
Шведы набрали 12 очков и заняли первое место в группе B. Чехия осталась на второй строчке — 9 очков.
Таким образом, Швеция сыграет в 1/4 финала турнира против сборной Латвии, которая заняла 4-е место в группе А.
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