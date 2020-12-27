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Швеция стартовала на молодежном ЧМ с разгрома Чехии

Молодежный чемпионат мира. Швеция — Чехия — 7:1. Шведы празднуют пятый гол.
Молодежный чемпионат мира. Швеция — Чехия — 7:1. Шведы празднуют пятый гол.

Сборная Швеции разгромила Чехию в стартовом матче группового турнира молодежного чемпионата мира — 7:1. Пятая шайба скандинавов получилась самой эффектной: Элмер Содерблум нанес бросок из-под ноги.

Швеция и Чехия играют в группе B, в которой ранее сборная России победила США со счетом 5:3.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Швеция — Чехия — 7:1 (1:1, 3:0, 3:0)

Голы: Мышак — 1 (бол., Пытлик, Теплы), 10:14 — 0:1. Костмар — 1 (Седерстрем, Хедстрем), 10:46 — 1:1. Сундсвик — 1 (бол., Хольмстрем, Броберг), 29:08 — 2:1. Хейнеман — 1 (мен., Броберг, Бьернфот), 31:55 — 3:1. Нидербах — 1 (Броберг, Седерблом), 36:05 — 4:1. Седерблом — 1 (бол., Раймонд, Седерстрем), 45:04 — 5:1. Бьерселиус — 1 (Бьернфот, Нюбек), 52:22 — 6:1. Гунлер — 1 (бол., Седерстрем, Хольмстрем), 57:37 — 7:1.

Вратари: Альнефельт — Малик.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 41 (15+11+15) — 25 (12+8+5).

Судьи: Кэмпбелл, Лабонт.

26 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/world-u20/2020-2021/

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