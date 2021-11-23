Сергей Зубов назначен главным тренером молодежной сборной России по хоккею на МЧМ-2022

Главным тренером молодежной сборной России назначен Сергей Зубов, информирует сайт ФХР. Олег Браташ переведен на должность старшего тренера.

Асситсентами будут Александр Титов и Владимир Филатов. Андрей Комиссаров — тренер вратарей, Олег Знарок — тренер-консультант.

Юрий Жданов, Кевин Чапмэн — тренеры по физподготовке.

Напомним, Зубов начинал текущий сезон в качестве главного тренера рижского «Динамо», но затем покинув клуб по личным причинам.

В конце октября ФХР объявила о том, что Зубов вошел в тренерский штаб Олега Браташа на Кубок Карьяла и молодежный чемпионат мира. 12 ноября Браташ покинул команду по личным причинам, передав свои обязанности Зубову.

Молодежная сборная России соберется 1 декабря в Новогорске. После карантина и углубленного медицинского обследования с 4 по 14 декабря будет готовиться по плану, который включает в себя 3 микроцикла по 3 дня каждый, сыграет двусторонние матчи, а также контрольную игру против «Витязя».

15 декабря молодежная сборная вылетит в канадский Ред-Дир транзитом через Хельсинки. С 16 по 25 декабря продолжит тренировочный процесс в Канаде, а также проведет две контрольные встречи.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января.