Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями от молодежного чемпионата мира-2022.

«Ожидания от матча Россия — Швеция на молодежном чемпионате мира самые хорошие. Надеюсь, что мы победим. У шведов хороший вратарь, хорошая линия обороны — сильнейшие стороны их сборной. У России же нападение лучше, чем у шведов. По вратарской линии, конечно, есть сомнения. Уверен, что в нужный момент Аскаров соберется и потащит так же, как и Гуськов. Но пока эта линия не выглядит сильнейшей в нашей сборной. Так же как и линия обороны — надо более строго играть.

Видите, как Мичков сыграл с канадцами? Сразу столько положительных отзывов получил, доказал, что в свои 17 лет является одним из лидеров молодежной сборной», — сказал Гимаев «Чемпионату».