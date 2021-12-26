МЧМ по хоккею 2022
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Сергей Гимаев: «Ожидания от матча Россия — Швеция на молодежном чемпионате мира самые хорошие»

22:00
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Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями от молодежного чемпионата мира-2022.

«Ожидания от матча Россия — Швеция на молодежном чемпионате мира самые хорошие. Надеюсь, что мы победим. У шведов хороший вратарь, хорошая линия обороны — сильнейшие стороны их сборной. У России же нападение лучше, чем у шведов. По вратарской линии, конечно, есть сомнения. Уверен, что в нужный момент Аскаров соберется и потащит так же, как и Гуськов. Но пока эта линия не выглядит сильнейшей в нашей сборной. Так же как и линия обороны — надо более строго играть.

Видите, как Мичков сыграл с канадцами? Сразу столько положительных отзывов получил, доказал, что в свои 17 лет является одним из лидеров молодежной сборной», — сказал Гимаев «Чемпионату».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде