Сергачева отреагировал на голы молодежной сборной России. Видео эмоций
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев показал в Instagram, как болел за молодежную сборную России в стартовом матче на МЧМ против американцев (5:3).
«Тащи, американец!» — обрадовался Сергачев, когда Захар Бардаков сделал счет 2:1 в пользу России.
«Молодчики, мужики! Красавцы!» — сказал на камеру хоккеист «Тампы» после того как Василий Пономарев упрочил преимущество России — 3:1.
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