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Сергачева отреагировал на голы молодежной сборной России. Видео эмоций

Михаил Сергачев. Фото Instagram
Михаил Сергачев. Фото Instagram
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев показал в Instagram, как болел за молодежную сборную России в стартовом матче на МЧМ против американцев (5:3).

«Тащи, американец!» — обрадовался Сергачев, когда Захар Бардаков сделал счет 2:1 в пользу России.

«Молодчики, мужики! Красавцы!» — сказал на камеру хоккеист «Тампы» после того как Василий Пономарев упрочил преимущество России — 3:1.

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