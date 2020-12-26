Сергачев отреагировал на голы молодежной сборной России. Видео эмоций

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев показал в Instagram, как болел за молодежную сборную России в стартовом матче на МЧМ против американцев (5:3).

«Тащи, американец!» — обрадовался Сергачев, когда Захар Бардаков сделал счет 2:1 в пользу России.

«Молодчики, мужики! Красавцы!» — сказал на камеру хоккеист «Тампы» после того как Василий Пономарев упрочил преимущество России — 3:1.