Семен Кошелев: «Вся страна до сих пор переживает за молодежную сборную России»

Форвард «Авангарда» Семен Кошелев поделился впечатлениями от финального матча молодежного чемпионата мира между Россией и Канадой (3:4). Команда Валерия Брагина в середине третьего периода вела со счетом 3:1.

— Да сумасшедший матч, безусловно! — цитирует Кошелева News.ru. — Наши ребята старались, и очень обидно, что так в итоге получилось... Думаю, вся страна до сих пор переживает. Ну, что поделаешь — таков хоккей.

Мне понравилось, что ребята не переставали давить на соперника в финале, даже когда вели 2:1. Но, к сожалению, у канадцев получился курьезный второй гол, когда шайба влетела в ворота от конька. И, как показалось, ребята от этого слегка опешили. Но это поражение, на мой взгляд, не стоит воспринимать как трагедию. Просто ребята получили хороший урок, из которого наверняка сделают правильные выводы.