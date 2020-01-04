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Сборные России и Швеции будут играть овертайм в полуфинале МЧМ-2020. Основное время закончилось вничью — 4:4

19:32
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Сборная России играет вничью со счетом 4:4 с командой Швеции после окончания третьего периода полуфинального матча молодежного чемпионата мира.

В составе российской сборной шайбы забросили Иван Морозов, Александр Хованов и Егор Соколов (дважды). У шведов отличились Расмус Сандин (дважды), Самуэль Фагемо и Нильс Лундквист.

Лучший бомбардир сборной Швеции Нильс Хегландер в первой двадцатиминутке получил удаление «5+20».

В третьем периоде россияне поменяли вратаря: место Ярослава Аскарова занял Амир Мифтахов.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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