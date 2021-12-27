МЧМ по хоккею 2022
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Сборная США победила Словакию на МЧМ-2022

08:10
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Сборная США одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире (Канада) и завершилась со счетом 3:2.

В составе сборной США заброшенными шайбами отметились Мэтт Нис, Мэки Самоскевич и Лэндон Слаггерт. У команды Канады дубль оформил Мартин Хромьяк.

В следующей игре США встретится со сборной Швейцарии, а Словакия сыграет с командой Швеции.

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Карен Саркисян все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде