Сборная США победила Словакию на МЧМ-2022

Сборная США одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире (Канада) и завершилась со счетом 3:2.

В составе сборной США заброшенными шайбами отметились Мэтт Нис, Мэки Самоскевич и Лэндон Слаггерт. У команды Канады дубль оформил Мартин Хромьяк.

В следующей игре США встретится со сборной Швейцарии, а Словакия сыграет с командой Швеции.