Сборная США победила Словакию на МЧМ-2022
08:10
Сборная США одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года.
Встреча проходила на стадионе «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире (Канада) и завершилась со счетом 3:2.
В составе сборной США заброшенными шайбами отметились Мэтт Нис, Мэки Самоскевич и Лэндон Слаггерт. У команды Канады дубль оформил Мартин Хромьяк.
В следующей игре США встретится со сборной Швейцарии, а Словакия сыграет с командой Швеции.
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