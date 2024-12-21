Сборная США назвала состав на молодежный чемпионат мира-2025

Федерация хоккея США опубликовала состав сборной на молодежный чемпионат мира 2025 года. Турнир состоится в Оттаве (Канада) с 26 декабря по 5 января.

В соревнованиях примут участие 10 сборных. В группе А стартуют США, Финляндия, Канада, Латвия и Германия, в группе В — Швеция, Чехия, Словакия, Швейцария и Казахстан. В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Состав сборной США на МЧМ-2025:

Вратари: Трей Августин, Сэм Хиллебрандт, Хэмптон Слукинский;

Защитники: Зеев Байум, Пол Фишер, Дрю Фортескью, Логан Хенслер, Коул Хатсон, Адам Клебер, Арам Миннетян, Колин Ральф;

Нападающие: Остин Бурневик, Тревор Коннелли, Коул Эйзерман, Джеймс Хэгенс, Райан Леонард, Оливер Мур, Данни Нельсон, Гэйб Перро, Макс Плант, Тедди Стига, Брэндон Свобода, Кэри Тэрранс, Джоуи Уиллис, Броди Зимер.

Сборная России не принимает участия в молодежных чемпионатах мира с доигровки отложенного на лето из-за вспышки коронавируса МЧМ-2022.