Сборная Швеции объявила состав на молодежный ЧМ

Сборная Швеции назвала состав на молодежный чемпионат мира по хоккею. Турнир пройдет в Канаде с 25 декабря по 5 января.

Вратари: Хуго Альнефельт, Калле Кланг, Йеспер Вальстедт.

Защитник: Эмил Андрае, Густав Берглунд, Тобиас Бьорнфут, Филип Броберг, Алекс Браннстам, Хелге Гранс, Людвиг Хедстрем, Альберт Юханссон, Виктор Седерстрем.

Нападающие: Арвид Костмар, Оскар Квист, Ноэль Гюнлер, Эмил Хейнеман, Оскар Бьерселиус, Симон Хольмстрем, Александер Хольц, Теодор Нидербах, Оскар Олауссон, Лукас Рэймонд, Албин Сундсвик, Элмер Седерблом, Джонатан Викстрем.