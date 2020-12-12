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Сборная Швеции объявила состав на молодежный ЧМ

19:24

Сборная Швеции назвала состав на молодежный чемпионат мира по хоккею. Турнир пройдет в Канаде с 25 декабря по 5 января.

Вратари: Хуго Альнефельт, Калле Кланг, Йеспер Вальстедт.

Защитник: Эмил Андрае, Густав Берглунд, Тобиас Бьорнфут, Филип Броберг, Алекс Браннстам, Хелге Гранс, Людвиг Хедстрем, Альберт Юханссон, Виктор Седерстрем.

Нападающие: Арвид Костмар, Оскар Квист, Ноэль Гюнлер, Эмил Хейнеман, Оскар Бьерселиус, Симон Хольмстрем, Александер Хольц, Теодор Нидербах, Оскар Олауссон, Лукас Рэймонд, Албин Сундсвик, Элмер Седерблом, Джонатан Викстрем.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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