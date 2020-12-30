Сборная России вышла в плей-офф МЧМ-2021

Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф МЧМ-2021 благодаря победе над Австрией (7:1).

Команда Игоря Ларионова не опустится ниже четвертого места в своей группе и сыграет в четвертьфинале турнира. Сейчас Россия занимает третье место в группе B с 6 очками. Таблица выглядит так: Швеция — 6 очков (2 игры), США, Россия — 6 (3), Чехия — 3 (3), Австрия — 0 (3).

Заключительный матч в группе сборная России проведет в четверг, 31 декабря против Швеции. Начало встречи — в 5.30 (мск).

Россия гарантированно займет первое место в группе при победе над Швецией в основное время. Расклады перед плей-офф МЧМ