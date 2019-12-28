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Сборная России провела утреннюю тренировку. Сегодня — матч с Канадой на МЧМ-2020

11:05
Сочетания молодежной сборной России на тренировке.
Сочетания молодежной сборной России на тренировке.

Стали известны сочетания, в которых молодежная сборная России тренировалась перед матчем чемпионата мира с командой Канады.

Вратари: Мифтахов, Аскаров, Исаев.

1. Денисенко, Хованов, Соколов, Романов, Журавлев.

2. Дорофеев, Воронков, Александров, Мисюль, Замула.

3. Марченко, Морозов, Подколзин, Пыленков, Галенюк.

4. Ртищев, Соркин, Круглов, Малышев, Грошев.

Матч Россия — Канада начнется в 21.00 по московскому времени.

Сборная России играет в группе B (Острава), ее соперники — США, Канада, Чехия и Германия. В стартовом матче россияне проиграли Чехии со счетом 3:4.

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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