Сборная России провела утреннюю тренировку. Сегодня — матч с Канадой на МЧМ-2020
Стали известны сочетания, в которых молодежная сборная России тренировалась перед матчем чемпионата мира с командой Канады.
Вратари: Мифтахов, Аскаров, Исаев.
1. Денисенко, Хованов, Соколов, Романов, Журавлев.
2. Дорофеев, Воронков, Александров, Мисюль, Замула.
3. Марченко, Морозов, Подколзин, Пыленков, Галенюк.
4. Ртищев, Соркин, Круглов, Малышев, Грошев.
Матч Россия — Канада начнется в 21.00 по московскому времени.
Сборная России играет в группе B (Острава), ее соперники — США, Канада, Чехия и Германия. В стартовом матче россияне проиграли Чехии со счетом 3:4.
Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.
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