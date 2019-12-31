Сборная России победила Германию и вышла в плей-офф МЧМ

Сборная России в заключительном матче группового турнира МЧМ-2020 победила Германию (6:1). Россияне вышли в плей-офф турнира в Чехии, место (третье или четвертое) и соперник команды Валерия Брагина определятся сегодня вечером.

Россия — Германия: видео всех голов

По две шайбы забросили Кирилл Марченко и Павел Дорофеев, еще по одной на счету Григория Денисенко и Дмитрия Воронкова. Марченко набрал 5 (2+3) очков.

В этой игре сборная реализовала свое первое большинство на турнире — с 16-й попытки.

МЧМ-2020

Группа В

Россия — Германия — 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)

Голы: Марченко — 1 (Александров, Морозов), 6:10 — 1:0. Марченко — 2 (Подколзин, Воронков), 13:19 — 2:0. Денисенко — 2 (бол., Хованов), 34:19 — 3:0. Дорофеев — 2 (бол., Марченко, Романов), 34:59 — 4:0. Дорофеев — 3 (бол., Марченко), 38:40 — 5:0. Воронков — 1 (Марченко, Подколзин), 40:38 — 6:0. Киндер — 1 (Масс), 57:43 — 6:1.

Вратари: Аскаров — Хане (Анчичка, 40:00).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 31 (15+11+5) — 23 (7+7+9).

Судьи: Хейдук, Хейккинен.

31 декабря. Острава. Ostravar Arena.