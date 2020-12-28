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Сборная России не забила ни одного гола на МЧМ впервые с 2012 года

Игроки молодежной сборной России. Фото ИИХФ.
Игроки молодежной сборной России. Фото ИИХФ.
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Молодежная сборная России уступила команде Чехии на групповом этапе чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Команда Игоря Ларионова проиграла со счетом 0:2.

Россия не забила ни одного гола в матче МЧМ впервые с 2012 года. Тогда российская команда уступила в финале Швеции (0:1 ОТ).

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