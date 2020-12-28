Сборная России не забила ни одного гола на МЧМ впервые с 2012 года
Молодежная сборная России уступила команде Чехии на групповом этапе чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Команда Игоря Ларионова проиграла со счетом 0:2.
Россия не забила ни одного гола в матче МЧМ впервые с 2012 года. Тогда российская команда уступила в финале Швеции (0:1 ОТ).
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Опрос
проголосовало: 30798Все опросы
Как сборная России выступит на МЧМ-2021?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю