Сборная России играет вничью со шведами после второго периода полуфинала МЧМ

Сборная России играет вничью со счетом 3:2 с командой Швеции после второго периода полуфинального матча молодежного чемпионата мира.

Встреча сборных России и Швеции проходит в чешской Остраве. В составе российской сборной шайбы забросили Иван Морозов, Александр Хованов и Егор Соколов. У шведов отличились Расмус Сандин (дважды) и Самуэль Фагемо.

Лучший бомбардир сборной Швеции Нильс Хегландер в первой двадцатиминутке получил удаление «5+20».

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