Сборная Германии объявила состав на МЧМ-2021

Сборная Германии объявила финальный состав на молодежный чемпионат мира-2021, который пройдет в Канаде.

Вратари: Флориан Бугль, Йонас Гер, Арно Тифензее.

Защитники: Лукас Фладе, Максимилиан Глетцль, Симон Гнюп, Никлас Ленгер, Лука Мюнценбергер, Максимилиан Шубер, Марио Циммерманн, Стефен Раабе.

Нападающие: Мануель Альберг, Якуб Боржечки, Юлиан Хробот, Самуэль Дубе, Флориас Элиас, Энрико Энрике-Моралес, Ян-Лука Шумахер, Ян Нуэнхуйс, Йон Петерка, Джастин Волек, Филип Райснеккер, Джошуа Замански, Маркус Швайгер, Тим Штюцле.