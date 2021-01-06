Самый ценный игрок МЧМ-2021 объяснил, почему на мусорном баке был логотип Канады

Нападающий сборной США Тревор Зеграс объяснил, почему команда сфотографировался у бака с логотипом команды Канады.

Хоккеисты молодежной сборной США после победы в МЧМ-2021 сфотографировались рядом с контейнером, похожим на мусорный бак, с логотипом сборной Канады.

Зеграс признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира. Он стал лучшим бомбардиром, в семи матчах набрав 18 (7+11) очков.

«У нас бак для каждой команды на турнире, — отметил Зеграс. — С каждой игрой мы лишь хотели дойти до следующей бочки. Сегодня у нас была последняя бочка, поэтому там был логотип Канады. Поэтому мы вынесли ее на лед и сфотогрфировались.

Это означает, что мы просто фокусировались на нашей следующей цели и не смотрели далеко вперед. Только следующая игры и следующий соперник. Это было главным".

Главный тренер сборной США Нейт Лиман также объяснил, что никто не хотел проявить неуважение к команде Канады после финального матча.

По его словам, бак означал лишь девиз сборной США, который звучит на английском языке как one barrel at a time (дословный перевод — одна бочка за раз. — «Прим. СЭ»).

Девиз означает, что нужно прилагать все усилия к одной конкретной вещи, чтобы достичь успеха. Бак символизировал последний шаг, который и сделала сборная США.