Защитник Маттиас Самуэльссон назван капитаном сборной США на молодежный чемпионат мира. 19-летний хоккеист университета Western Michigan в нынешнем сезоне провел 12 матчей и отметился 4 (1+3) очками в NCAA.

Ассистировать ему будут К'Андре Миллер и Оливер Вальстрем.

Самуэльссон уже был капитаном юниорской сборной США на ЧМ-2018 для игроков не старше 18 лет, где американцы взяли серебро.

Молодежный ЧМ пройдет в Чехии с 26 декабря по 5 января. США сыграет в группе B с Канадой, Германией, Россией и Чехией.