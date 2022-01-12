Самолет, на котором Мичков и Юров летели из Канады, трясло во время полета. В салоне началась паника
Как стало известно «СЭ», рейс Калгари — Франкфурт, на котором летели форварды молодежной сборной России Матвей Мичков и Данила Юров, трясло во время полета.
Как стало известно «СЭ», рейс Калгари — Франкфурт, на котором летели форварды молодежной сборной России Матвей Мичков и Данила Юров, трясло во время полета.
В салоне началась паника среди пассажиров, но, к счастью, полет закончился благополучно.
Напомним, что Мичков и Юров сидели 10-дневный карантин в Канаде из-за положительного теста на коронавирус.
По ходу молодежного чемпионата мира в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире в сборной России были выявлены два случая заражения коронавирусом. 29 декабря матч россиян с командой Словакии был отменен, в тот же день Международная федерация хоккея приняла решение досрочно завершить проведение соревнований на фоне эпидемиологической обстановки.
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