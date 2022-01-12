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Самолет, на котором Мичков и Юров летели из Канады, трясло во время полета. В салоне началась паника

Как стало известно «СЭ», рейс Калгари — Франкфурт, на котором летели форварды молодежной сборной России Матвей Мичков и Данила Юров, трясло во время полета.