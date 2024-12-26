Рыспаев: «Факт выступления нашей молодежной сборной на ЧМ — это уже хороший показатель»

Экс-хоккеист «Барыса» Дамир Рыспаев рассказал о перспективах сборной Казахстана на молодежном чемпионате мира, который пройдет в Оттаве.

«Факт выступления нашей молодежной сборной на чемпионате мира — это уже хороший показатель. Ребята до 20 лет, как и взрослая сборная, не самый легкий оппонент для любого соперника. Да, обе сборные то попадают, то вылетают из элитного дивизиона, но при этом остаются среди лучших 10-12 команд мира.

Нынешнее участие в элитном дивизионе чемпионата мира — это заслуга предыдущего состава, который ранее сохранил прописку. Чемпионат мира, можно сказать, один из главных тестов, который показывает уровень хоккея в Казахстане», — заявил Рыспаев Legalbet.kz

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2025 года пройдет с 26 декабря по 5 января. Сборная Казахстана на групповом этапе встретится со сборными Швеции, Чехии, Словакии и Швейцарии.